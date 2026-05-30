La Gata Gastropark, uno de los centros gastronómicos más conocidos de San Pedro, anunció oficialmente el cierre definitivo de sus operaciones.

La administración confirmó la decisión mediante un comunicado en el que informó que el establecimiento dejará de funcionar de forma permanente a partir del próximo 31 de mayo, tras realizar un proceso de análisis interno.

La noticia tomó por sorpresa a clientes y seguidores del lugar, quienes durante años visitaron el espacio por su variada oferta gastronómica y sus actividades culturales.

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La Gata Gastropark fue un espacio para gastronomía, música y deporte

Durante su tiempo de operación, La Gata Gastropark se consolidó como un punto de encuentro para quienes buscaban propuestas culinarias diferentes en el Gran Área Metropolitana.

El establecimiento destacó por brindar oportunidades a cocineros callejeros y emprendedores gastronómicos, además de servir como escenario para músicos y artistas locales.

Según indicó el negocio, el espacio también se convirtió en un lugar habitual para disfrutar de transmisiones deportivas en un ambiente comunitario y familiar.

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Seguidores reaccionan al anuncio del cierre

Tras darse a conocer la noticia, numerosos usuarios expresaron sus reacciones en redes sociales, donde lamentaron el cierre del establecimiento.

Muchos destacaron los eventos, conciertos y experiencias gastronómicas que vivieron en el lugar, mientras que otros agradecieron el aporte que La Gata Gastropark realizó al desarrollo cultural y gastronómico de San Pedro.

Con el cierre previsto para este 31 de mayo, el centro gastronómico pondrá fin a una etapa que lo convirtió en uno de los espacios más reconocidos de la zona este de la capital.