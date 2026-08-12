Transitada vía en Cartago tendrá cierres durante 20 días

Desde este martes y durante 20 días, una transitada vía de Cartago tendrá cierres nocturnos debido a trabajos para desmontar una antigua pasarela peatonal.

Los cierres se realizarán todos los días entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

¿Qué sectores estarán cerrados?

En ese horario se cerrarán los cuatro carriles de la Ruta 2, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre la Gasolinera Tomza y Ferretería EPA.

Además, frente al Mall Paseo Metrópoli, en la Ruta 10, se cerrará el sentido de circulación de Cartago hacia San José.

¿Qué opciones tendrán los conductores?

Durante las noches de trabajo, los conductores podrán utilizar las vías marginales y rutas alternas, que estarán debidamente señalizadas.

El MOPT también mantendrá controles con banderilleros y dispositivos de seguridad para ordenar la circulación en las zonas intervenidas.

¿Qué deben tomar en cuenta?

Las autoridades solicitan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y respetar las indicaciones de los encargados de regular el tránsito.

Además, deberán respetar la velocidad máxima establecida para el área del proyecto, que será de 30 kilómetros por hora.

¿Por qué se realizarán los trabajos?

Las labores son necesarias para desmontar la estructura central de la antigua pasarela peatonal ubicada frente a Pequeño Mundo de La Lima, debido a que ya existe una nueva estructura.

Por eso, quienes deban transitar por esta zona durante la noche deberán considerar posibles demoras y utilizar las rutas alternativas señalizadas.