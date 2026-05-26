El tránsito por uno de los puntos más transitados de Cartago sufrirá importantes afectaciones durante este miércoles debido a un cierre total anunciado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La institución informó que la ruta marginal de La Lima permanecerá cerrada por aproximadamente nueve horas, situación que podría generar fuertes congestionamientos y largas presas en sectores cercanos.

¿Dónde será el cierre?

El cierre se aplicará específicamente en el tramo comprendido entre la Plaza de Deportes de La Lima y Top Outlet, en sentido de Cartago hacia San José.

Según detalló el MOPT, la medida responde a trabajos para la instalación de un cable de potencia como parte de la rehabilitación del sistema de media tensión en el eje 15 del proyecto vial.

Conductores podrían enfrentar largas presas

Las autoridades advirtieron que el cierre podría provocar importantes retrasos para quienes transitan por la zona durante las próximas horas, especialmente en momentos de mayor flujo vehicular.

Debido a esto, se recomienda a los conductores buscar rutas alternas y salir con mayor tiempo de anticipación para evitar inconvenientes.

Trabajos forman parte de proyecto de infraestructura

El MOPT explicó que estas labores son necesarias para avanzar con las obras de mejoramiento vial que se desarrollan en el sector de La Lima – Taras.

La intervención pretende fortalecer el sistema eléctrico de la zona y permitir el avance de los trabajos que actualmente se ejecutan en este importante corredor vial.