Cierran reconocido destino turístico y lanzan advertencia

La Cámara de Turismo de La Fortuna informó el cierre temporal y preventivo de La Poza del Salto, uno de los sitios turísticos de la zona, debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la Zona Norte.

La medida se tomó luego de la emisión de la Alerta Verde N.° 21, relacionada con el incremento de las lluvias y las condiciones que podrían aumentar la inestabilidad de los suelos y generar situaciones de riesgo.

Cierre busca prevenir accidentes

Según informó la Cámara de Turismo de La Fortuna, el cierre tiene como principal objetivo proteger la seguridad y la vida de visitantes y residentes ante las condiciones actuales.

Las autoridades solicitaron a la población y al sector turístico respetar la restricción temporal de acceso mientras permanezca vigente la medida preventiva.

Piden estar atentos a las recomendaciones

La situación meteorológica podría generar condiciones peligrosas en distintos puntos de la Zona Norte, por lo que las autoridades hicieron un llamado a mantenerse atentos a las disposiciones oficiales.

Por ahora, La Poza del Salto permanecerá cerrada de manera temporal y preventiva hasta que las condiciones permitan determinar que el sitio es seguro para recibir nuevamente a los visitantes.

La recomendación es evitar ingresar al lugar durante el periodo de restricción y atender las indicaciones de las autoridades.