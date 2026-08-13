Cierran reconocido destino turístico y lanzan advertencia

La Cámara de Turismo de La Fortuna informó el cierre temporal y preventivo de La Poza del Salto, uno de los sitios turísticos de la zona, debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la Zona Norte.
La medida se tomó luego de la emisión de la Alerta Verde N.° 21, relacionada con el incremento de las lluvias y las condiciones que podrían aumentar la inestabilidad de los suelos y generar situaciones de riesgo.
Según informó la Cámara de Turismo de La Fortuna, el cierre tiene como principal objetivo proteger la seguridad y la vida de visitantes y residentes ante las condiciones actuales.
Las autoridades solicitaron a la población y al sector turístico respetar la restricción temporal de acceso mientras permanezca vigente la medida preventiva.
La situación meteorológica podría generar condiciones peligrosas en distintos puntos de la Zona Norte, por lo que las autoridades hicieron un llamado a mantenerse atentos a las disposiciones oficiales.
Por ahora, La Poza del Salto permanecerá cerrada de manera temporal y preventiva hasta que las condiciones permitan determinar que el sitio es seguro para recibir nuevamente a los visitantes.
La recomendación es evitar ingresar al lugar durante el periodo de restricción y atender las indicaciones de las autoridades.