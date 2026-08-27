Cierran local tras encontrar productos en estado de descomposición

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), en coordinación con la Policía Municipal de San José y el OIJ, realizó un operativo en un local ubicado en avenida 5, entre calles 4 y 6.

Durante la inspección, las autoridades encontraron productos en avanzado estado de descomposición, algunos almacenados a temperatura ambiente y mezclados con alimentos destinados a la venta.

Además, los funcionarios detectaron pollo con presencia de materia fecal y órganos adheridos a las canales.

Decomisan 5.500 kilos de alimentos

El decomiso incluyó pollo, carne de res, cerdo y huevos sin la trazabilidad requerida. La intervención se realizó tras una denuncia relacionada con el ingreso de pollo presuntamente proveniente de Panamá.

FOTOS DE LOS PRODUCTOS DECOMISADOS

SENASA también determinó que el establecimiento, autorizado únicamente como carnicería, operaba como una planta de deshuese sin autorización sanitaria.

Ante las irregularidades, las autoridades clausuraron el local y decomisaron los productos que incumplían las condiciones de inocuidad y trazabilidad.

El operativo forma parte de las acciones de SENASA para proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los alimentos.

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