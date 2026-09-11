Cierran carretera en San José por gran inundación

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Las fuertes lluvias de este viernes provocaron una gran inundación en San Pedro de Montes de Oca, San José, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Debido a la acumulación de agua, las autoridades cerraron temporalmente la carretera en este sector, una vía de alta circulación para quienes transitan por la zona.

Inundación obliga a cerrar carretera

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar atravesar sectores inundados, utilizar rutas alternas y revisar el estado de las carreteras antes de iniciar sus recorridos.

El cierre ocurre mientras aumentan las lluvias en varias regiones de Costa Rica. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta verde en la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Sur.

IMÁGENES DE LA ZONA

Foto cortesía Comunidad Waze-CR

Foto cortesía Comunidad Waze-CR 2

Estas son las zonas bajo alerta verde

La medida incluye la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Sur.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias aumentarán desde este jueves y se mantendrán hasta el miércoles 16 de septiembre.

La interacción de la Zona de Convergencia Intertropical con un tren de ondas tropicales favorecerá las precipitaciones.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar las precauciones durante los desplazamientos.

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