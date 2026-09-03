Cierran 13 tiendas en San José y decomisan gran cantidad de productos

La lucha contra la evasión fiscal, el contrabando y el comercio ilícito continúa en San José.

Este jueves, la Policía de Control Fiscal (PCF) decomisó una gran cantidad de calzado tipo tenis durante un operativo realizado en varios negocios del distrito Hospital.

Las autoridades determinaron que la mercancía decomisada no contaba con el respaldo documental necesario para demostrar su ingreso legal al país.

Operativo intervino 13 locales en San José

Durante la acción, los funcionarios visitaron 13 locales comerciales y bodegas de almacenamiento ubicados en el distrito Hospital, en San José.

El operativo reunió a diferentes instituciones públicas que trabajan en el control de la actividad comercial y la prevención de delitos relacionados con la evasión de impuestos y el contrabando.

Además de los oficiales de la Policía de Control Fiscal, también participaron funcionarios de las direcciones generales de Tributación y Aduanas.

Asimismo, representantes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y de la Municipalidad de San José se sumaron al operativo.

Hacienda refuerza los controles contra el contrabando

El Ministerio de Hacienda mantiene acciones de fiscalización para combatir la evasión de impuestos, el contrabando y otras formas de comercio ilícito.

En este caso, los funcionarios concentraron la intervención en establecimientos comerciales y espacios utilizados para almacenar mercancías.

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