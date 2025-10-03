Las intensas precipitaciones que afectan al país han provocado severas inundaciones en la provincia de Puntarenas, obligando a cientos de residentes a abandonar sus hogares.

Ante esta situación de emergencia, las autoridades han habilitado albergues para brindar refugio temporal a las familias afectadas por la crecida de ríos y la saturación de los suelos.

Reportes específicos indican que en Barranca de Puntarenas varias calles permanecen anegadas, mientras los vecinos manifiestan su preocupación por el aumento del caudal del río Barranca, lo que confirma que el Pacífico es una vez más la región más golpeada por el temporal.