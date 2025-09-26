Un nuevo estudio científico, elaborado en Corea del Sur, reveló una conexión entre algunas bacterias orales y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson.

La investigación señala que ciertos microorganismos presentes en la boca, cuando colonizan al intestino, podrían desencadenar procesos que afectan directamente las neuronas cerebrales.

¿Qué dice la ciencia?

Los científicos detectaron que algunos pacientes con esta enfermedad presentan la bacteria Streptococcus mutans, misma que es conocida por su implicación en generar caries dentales y estar en la flora intestinal.

Según el equipo coreano a cargo de la investigación, esta bacteria tiene la capacidad de producir una enzima llamada urocanato reductasa, y a partir de ella el metabolito imidazol propionato. Los dos compuestos están presentes en concentraciones elevadas tanto en el intestino como en la sangre de los pacientes que padecen Parkinson.

Los expertos tenían conocimiento de que las personas que padecen la enfermedad tenían un microbioma intestinal diferente a las personas sanas, sin embargo, hasta ahora se identifican los microbios o metabolitos responsables.

Lo que se sabe del Parkinson

Esta enfermedad afecta a más de 8 millones de personas en el mundo, según la OMS. Este padecimiento causa trastornos mentales, del sueño, dolor, afecta el movimiento y genera otros problemas de salud que empeoran con el tiempo.

