Ciclista pierde la vida en accidente de tránsito

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Un ciclista perdió la vida esta mañana luego de sufrir un accidente de tránsito en el sector de Estrada, Matina, Ruta 32, sentido Limón-San José.

Accidente donde murió ciclista

Según la información que llegó a la redacción de Noticias Repretel, se presentó la colisión entre un vehículo y la persona que llevaba la bicicleta.

“Se atiende a un masculino adulto con politraumatismos y se confirma que se encuentra sin signos vitales en el lugar”, dice la Cruz Roja.

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Paso denso

El paso se encuentra regulado. Piden a los conductores tomar las prevenciones del caso.

Información en desarrollo.

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