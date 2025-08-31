Un hombre de 60 años que viajaba en bicicleta murió atropellado la mañana de este domingo en la Ruta 32, en el sector de Barbilla.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó al sistema 9-1-1 a las 7:35 a. m. Cuando los socorristas llegaron al sitio, confirmaron que el ciclista no presentaba signos vitales.

En medio de la emergencia, una mujer que caminaba por el carril contrario intentó cruzar la vía para auxiliar al adulto mayor. Sin embargo, en ese momento fue atropellada por una microbús que circulaba en la zona.

La mujer resultó con heridas de consideración y fue trasladada en condición delicada a un centro médico.

Oficiales de tránsito recordaron que la circulación en bicicleta no está permitida en esta carretera debido al alto flujo vehicular y a la velocidad con que transitan los vehículos. El caso quedó a cargo de las autoridades judiciales correspondientes.