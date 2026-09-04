Video capta cómo pick-up atropella brutalmente a un ciclista y se da a la fuga

Un video muestra el momento en que un vehículo tipo pick-up atropella a un ciclista en La Loyola, en Taras de Cartago.

Tras la colisión, ocurrida la tarde de este pasado jueves, el conductor del vehículo habría tomado la decisión de abandonar el lugar, dejando al ciclista en la vía.

Video genera indignación

Las imágenes se difundieron en redes sociales y rápidamente generaron indignación entre los usuarios, debido a que el conductor no se habría detenido para auxiliar al ciclista.

Cruz Roja no registra atención a ciclista

Este medio consultó a la Cruz Roja Costarricense sobre el estado de salud del ciclista; sin embargo, la institución indicó que no cuenta con reportes de atención relacionados con este accidente.

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Por esta razón, se presume que el ciclista no habría requerido traslado ni atención por parte de los cuerpos de socorro, aunque no se cuenta con información oficial sobre su estado de salud.

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