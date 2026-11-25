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Después de una operación, algunas cicatrices pueden cambiar de color, volverse gruesas o presentar una apariencia hundida.
Estas variaciones dependen de la respuesta de la piel durante el proceso de recuperación.
El Dr. David Montenegro explica los diferentes tipos de cicatrices y presenta opciones para mejorar su apariencia.
Entre los temas figuran el uso de gel de silicona, ácido glicólico al 10 % y tratamientos para las manchas oscuras, como el producto Hormoskin mencionado en el guion.