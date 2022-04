Mauricio “El Chunche” Montero, es parte de las filas de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG).

Según anunció el Club, El Chunche Montero llega como asistente técnico del actual director, Breanse Camacho.

“Informamos que Mauricio Montero se convierte en nuevo Asistente Técnico de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG)” anunciaron.

¡Bienvenido a La Furia de La Pampa! escribieron en la publicación

La ADG esta en la posición 11 de la tabla del campeonato nacional.

En la Jornada 18 del Campeonato se efectuarán los juegos entre Santos vs. Guadalupe FC, Herediano vs. Cartaginés, San Carlos vs. Grecia, Alajuelense vs. Jicaral, Sporting FC vs. Guanacasteca y Saprissa vs. Pérez Zeledón.