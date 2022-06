Christina Ricci está pasando la antorcha. La nominada al Globo de Oro, de 42 años, aparecerá junto a Ortega, de 19, en un papel desconocido en la serie dirigida por Tim Burton, que sigue al personaje principal de la familia Addams en la escuela secundaria. Ricci interpretó previamente al personaje en la adaptación cinematográfica de Burton de 1991 y su secuela de 1993 Addams Family Values.

Más de 30 años después de ponerse las coletas negras como Merlina, Ricci elogió la interpretación de Jenna Ortega en el papel. “Es súper divertido. Me encantó trabajar con Tim [Burton]. Trabajé con Gwendolyn Christie, fue increíble. Y Jenna es increíble“, dijo a Variety en un evento de Yellowjackets FYC en Los Ángeles el sábado. “Vi algunas de las fotos de vestuario antes de ir [al set], así que sabía [cómo se veía en el personaje] y pensé, es una gran versión moderna de Merlina”.

“Es tan fiel tonalmente al corazón y el alma de [el original], pero es increíblemente moderno y genial”, agregó. Ricci actualmente interpreta a Misty en Yellowjackets, que sigue a un equipo de fútbol de secundaria femenino cuyo avión se estrella en el desierto canadiense en 1996, dejándolos varados durante 19 meses. Otra línea de tiempo sigue a las mujeres jóvenes como adultas actuales mientras continúan lidiando con el trauma que experimentaron al intentar mantener el secreto sobre lo que sucedió en el bosque.

En el evento del sábado, Ricci dijo qué personaje temprano de su carrera le gustaría volver a visitar. “Creo que sería divertido volver a visitar al personaje que interpreté en The Opposite of Sex, y decir, ‘¿Dónde está ella ahora?’ … Sí, esa es una energía rara“. Sammi Hanratty, quien interpreta a su contraparte adolescente, también se entusiasmó con trabajar con la leyenda de la pantalla mientras recordaba su papel favorito de Ricci en Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain de 1995.

“Me encantaba esa película. Cuando era más joven, me enfermaba mucho, y lo que mi mamá me decía era: ‘Sé fuerte como Molly’. Porque me encantaba esa película y eso es lo que se decían unos a otros. Entonces, cada vez que estaba enfermo o si tenía que ponerme una inyección o pasaba algo, ella siempre decía: ‘Sé fuerte como Molly’“, explicó Hanratty, de 26 años. “Entonces, es una locura que ahora que estoy trabajando con Christina, [se] siente como un círculo cerrado”.