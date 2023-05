Ha pasado más de un año desde que Christina Applegate decidió abrirse con el mundo sobre la enfermedad que padece en su sistema inmunológico, que afecta la capa de los nervios. La actriz reveló que vive con esclerosis múltiple (EM) y ha contado sus fanáticos la constante lucha que enfrenta a diario, incluso recibiendo críticas por los cambios que ha presentado su cuerpo y rostro.

En su más reciente aparición, Applegate caminó por la alfombra roja de los SAG Awards acompañada de un bastón y señaló que, quizás, esta sería la última vez que pisase un evento de tal magnitud, debido al avance apresurado de la EM. También asistió al estreno de la última temporada de la serie “Dead to me”, en la que dio su máximo esfuerzo para terminarla, pese al deterioro físico.

En entrevista con Vanity Fair, la actriz reflexionó sobre los pequeños cambios que ha tenido en su cotidianidad y que antes daba por sentados, previo a ser diagnosticada en 2021 con esclerosis múltiple, asegurando que “nunca es un buen día” con su enfermedad.

“Simplemente, tienes pequeños días de mierda. La gente dice: ‘Bueno, ¿por qué no te duchas más?’ Ok, pues porque meterse en la ducha da terror. Te puedes caer, puedes resbalar, tus piernas pueden doblarse. Especialmente porque tengo una ducha de cristal. Me da miedo entrar ahí”, agregó la mujer de 51 años al medio de comunicación.

Destacó que incluso, cosas que antes daba por sentadas, como ir al mercado y cargar las bolsas, o el simple acto de bajar las escaleras “ya no puedes hacer eso”. Sin embargo, otras actividades como el conducir carro en distancias cortas o llevarle comida a su hija de 12 años todavía las puede llevar a cabo, pero que en ocasiones la fuerza de gravedad puede halar más fuerte hacia abajo “y llevarse todo contigo”.

Por otra parte, Applegate enfatizó en que las personas piensan que está rodeada de un grupo de personas o amigos que están siempre a su servicio, pero esto no es así, ya que ha mantenido su círculo de amistades en pequeñas proporciones desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Tenemos algo en la parte superior de las escaleras llamado ‘purgatorio’ y lo que hacemos es que si alguien ha dejado algo allí arriba, le pido a uno de mis amigos capaces de subir al purgatorio para que pueda traerlo aquí abajo”, agregó Applegate a Vanity Fair.

Al estar inmunocomprometida, no suele rodearse de muchas personas y señaló que una de sus grandes amigas la acompaña durante una semana para cuidar a su hija Sadie y los fines de semana tiene a alguien contratado para que la cuide: “Tampoco quiero mucha estimulación del sistema nervioso porque puede ser un poco un poco demasiado para mí, me gusta mantenerlo lo más tranquilo y suave posible”.

Finalmente, aseguró que tener los síntomas ha resultado “agotador”, pues se ha sentido en ocasiones como si estuviera rodeada de una multitud de personas y lo pesado que resultaría una situación así, sobre todo porque es “5000 veces más fuerte para alguien que tenga lesiones en el cerebro”.

La actriz ya comentó en el show de Kelly Clarkson que usa el humor para poder lidiar con toda la situación a lo que Applegate agregó:

“Mi escudo de humor me mantiene bien, pero por supuesto, en el interior, sientes las cosas y lo hago para desviar y luego también hacer que la gente no tenga miedo de estar a mi alrededor”.