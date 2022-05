En las últimas horas trascendió que Christian Nodal habita en la casa de Los Ángeles que estaba reservada para mudarse con Belinda una vez que se casaron.

“Ellos ya habían comprado una casa en Estados Unidos, para ser más precisos, en Los Ángeles, para poder irse a vivir y allá iban a hacer su nidito de amor”, dijo el periodista Marco Antonio Silva en su canal de YouTube.

Además, el comunicador reveló el motivo por el que Nodal decidió quedarse con la mansión.

Christian Nodal reside en la casa de los Ángeles que iba a compartir con Belinda después de casarse. (Foto: Agencia Reforma).

“Esta casa la compró Christian Nodal y ya prácticamente es su nueva residencia, porque dicen que ahí sí puede salir, por eso ha decidido hacer su vida en Estados Unidos y sólo venir a México a sus presentaciones con todo su equipo de seguridad”, manifestó.

Su vida fuera de México

Hace unos días, el cantante causó polémica al anunciar los motivos por los que se iba a vivir a Los Ángeles.A inicios del mes de abril expuso sus razones para no permanecer mucho tiempo en su país natal. En especial, destacó que en Estados Unidos se sentía libre para salir a caminar o pasear en cualquiera de sus vehículos.

“Es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas” declaró en una transmisión en Twitch.

“Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no hubiera privacidad”, agregó

Además, expresó que en Estados Unidos eso no ocurre porque allá están acostumbrados a otro nivel de vida. Sus declaraciones fueron motivo de varias críticas por parte de los internautas, hasta que el cantante publicó un tuit diciendo que quería “disfrutar” de lo que ganaba.