Parece ser que la relación de Christian Nodal con la rapera argentina Cazzu va en serio.

Tanto, que según algunos medios, el cantante y compositor planea retirarse de la música por un tiempo después de todas las polémicas que está protagonizando y para pasar más tiempo con su nueva novia.

Esto lo revelaron en “Chisme No Like”.

“Él decide tomarse como una vacación. Se va por un mes y yo creo que hará muy bien con su novia, esta muchacha Cazzu.

Y yo creo que hará bien. Que haga mucho yoga, mucha meditación y que se limpie de todas estas cosas que le están pasando porque tiene una vida por delante”, explicó Anaís Salazar, conductora que sustituye a los titulares del programa.

¿Por qué se retira?

En uno de sus últimos conciertos, Nodal se quebró en el escenario y rompió en llanto.

El intérprete de Ya No Somos Ni Seremos agradeció su asistencia, y luego abrió su corazón sobre cómo se ha sentido en las últimas semanas.

Christian señaló que tenía miedo de que el público estuviera “enojado con él por las cosas que llegan a decir los medios”.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un ch*ngo llegar a este público tan bello que tengo hoy, y no es justo que por sacar dinero hablen m*erda de mí, yo no soy un ser humano m*erda. Yo solo interpreto mi música”, dijo al borde del llanto.

Además, en una reciente entrevista con Rolling Stone, el cantante regional mexicano aseguró que vivió años complicados luego de que su mamá, Cristy Nodal, tuvo un ataque de epilepsia. Su papá era quien llevaba toda la responsabilidad de su hogar, dada la situación tuvo que vivir en casa de sus abuelos.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño” confesó. Luego, Nodal agregó que su abuela lo vio y lo salvó.Al llegar a Estados Unidos, fue su abuela quien también lo encaminó en la música, lo empezó a llevar a la iglesia mormona donde ella se congregaba. Fue allí donde Nodal comenzó a familiarizarse con ciertos instrumentos musicales.