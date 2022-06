El cantante Christian Nodal estrenó el tema “Girasol”, canción que prometió componer para J Balvin. Esto fue después de una pelea que ambos protagonizaron en redes sociales, por una fotografía que publicó el colombiano donde se comparaban. Después de lo sucedido, Nodal se encerró en su estudio de grabación para componer la letra y música del tema que él mismo describió como una mezcla “rock agropecuario, norteño y rap”.

No obstante, pese a que la canción salió este sábado, el sonorense dio un concierto en Morelia, México y confesó que se arrepiente de haber escrito la canción. Luego, afirmó que ya habló con el reguetonero colombiano para limar asperezas. Sin embargo, ya no había manera de parar la publicación del tema. “Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir”, sostuvo.

Nodal, pidió respeto y dijo que la gente no debería “aplastar los sueños de nadie”, sino todo lo contrario.”No hay que ser mier… en la vida, porque cuando se es mier… estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas. Respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, somos solo una raza humana, no hay que hacernos mier…, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan“, señaló.

Nodal finalizó pidiéndole disculpas públicas al colombiano y afirmó que ya hablaron.” Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pende… yo la he cag… muchísimo. Balvin era un referente de la inconsistencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo”. “Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mier… que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, no es para Balvin”, agregó. “Él y yo ya lo arreglamos ¿ok?, no ataquen”, concluyó en su discurso.

“La Tiradera” y¿pullita a Belinda?

En la canción titulada “Girasol”, el cantautor mexicano se refiere a José Osorio (J Balvin) como “parcerito” y lo invita a reflexionar sobre las repercusiones de sus palabras y publicaciones. “Abre los ojos y ve el poder que tienes, 50 millones vieron que te burlas de mí. ¿Quién te dio el derecho a burlarte del dolor ajeno?” una estrofa de la canción. Además, el cantante acusa a J Balvin de ser “un chiste” y de no saber componer.

J Balvin subió una foto a su Instagram que desató la furia de Christian Nodal. (Foto: Instagram @jbalvin @nodal).

Nodal, también haría alusión a Belinda y al trago amargo que le supuso su ruptura. Aunque no menciona su nombre, figuraría como la “innombrable”. El músico se compara con Johnny Depp y amenaza de las consecuencias legales que habrían si ella interpusiese una demanda: “¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno, si la innombrable me arma un caso eso verán de nuevo”.