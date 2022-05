El nombre de Christian Nodal se ha convertido en un referente de éxito, música y escándalos.

Por ello el artista ha decidido dejar de hablar sobre cosas de su vida personal o su carrera profesional con los medios de comunicación y hacerlo de manera directa con sus millones de fans a través de sus redes sociales.

Tras una serie de acusaciones que supuestos amigos cercanos de Belinda mencionaron a una revista de espectáculos.

Donde relataban que al final de la relación el intérprete de regional mexicano incluso malataraba a la cantante y a sus animales.

Él salió en su defensa pues dejó entrever que son algunos grupos de mujeres y fans los que han generado dicha polémica haciendo “mal uso del feminismo”.

En un reciente live hecho en su cuenta oficial de Instagram, Christian Nodal se expresó al respecto.

“Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira, son cosas bien cabron*s. No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”.