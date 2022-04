Christian Nodal reveló una noticia que conmocionó a sus seguidores: el cantante colaborará con Tini Stoessel. Los artistas cantarán “Por el resto de tu vida”canción que supuestamente iba a lanzar Nodal el 14 de febrero junto a Belinda, antes de que rompiesen.

Sin embargo, esta noticia cayó mal en algunos seguidores de la cantante. Minutos más tarde de anunciar la colaboración, empezó a leer comentarios negativos, destacando el siguiente: “pensé que eras más maduro y que no harías nada con esa canción”.

Rápidamente, el joven artista contestó: “Les voy a decir una cosa de las canciones, es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale madr$$s,, lo siento mucho”.

Reclamo a Tini

Los fans de Belinda, se han enfurecido con Tini (quien colaboró en el pasado también con Belinda y Lola Índigo en “Niña de la escuela”).

Durante las grabaciones, en 2021, las tres cantantes aseguraron ser muy amigas gracias a la música.

El hecho de que Tini y Belinda colaborasen en el pasad, enfurece a los fans de la cantante española mexicana. (Foto: Minuto Mexico)

A decir de los fans de Belinda, Tini Stoessel le dio la espalda a Belinda al trabajar con Christian Nodal en una canción de amor.

“¿No que muy amigas?” “Qué poco te duró el decir que eran amigas”; “Qué lastima que prefieras dinero a conservar una amistad”, escribieron.

Por lo pronto, ni Tini ni Belinda se han manifestado. ¿Será el fin de su amistad?