Hace unas semanas, Christian Nodal enfureció con la mamá de Belinda, tras aplaudir un mensaje en el que se le llamaba “naco”. El cantante no lo dudó y exhibió una conversación privada con su ex en la que esta le pedía dinero para sus papás y para “arreglarse los dientes”. Nodal fue duramente criticado, pero dio sus explicaciones en una reciente entrevista, donde aseguró ser víctima de una “campaña negra”.

“La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas”, expresó en clara alusión a su exnovia ante las cámaras de Ventaneando. Nodal, agregó que “la gente no entiende” que él expone porque es “real y directo”. “El hecho de que otras personas no lo hagan, que se andan por las ramas, no quita que estén haciendo daño. Esa es la cuestión”, declaró.

Ante el comentario sobre si le gustaría enviarle un mensaje a su exnovia, el cantante lo negó, dejando en evidencia que su relación no quedó en buenos términos. Nodal, expresó que deseaba seguir adelante. Además, volvió a tocar el tema de las redes sociales, muy actual tras su pelea con J Balvin.

Christian Nodal y Belinda protagonizaron una escandalosa ruptura en septiembre. (Foto: ex.@c.belinda_ecuador).

“Fue una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien, hay que ser conscientes del poder que hay en redes, porque cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar cara, y no ha sido nada fácil, entonces soy un ser humano también, y el hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no he estado destruido en el piso varias veces”, dijo el intérprete de “Botella tras botella”.

La polémica con J Balvin

Después de tocar el tema de su ex, Nodal habló de la reciente polémica que protagonizó en redes con J Balvin y aseguró que ya estaba solucionado. Además, le quitó hierro al asunto y comentó que cree que al cantante colombiano “genuinamente” le dio “risa”. “El problema va en que sin querer mi compa se metió en tres cosas por las cuales vengo cargando y me han dolido mucho […] mi fama mucha o poca, yo he estado tratando de sanar, y tratando de seguir adelante, pero hay gente que no quiere perdonar el pasado”, manifestó.