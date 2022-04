Christian Nodal está en boca de todos desde que anunció su decisión de irse a vivir a los Estados Unidos. Allí, el cantante no ha dudado en hacer ostentación de su lujosa vida y caprichos.

Sin embargo, muchos le han criticado por las declaraciones que hizo sobre México. Ahora el cantante respondió a sus detractores.

“Duré un ratote contándoles por qué me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus m*madas de que me quedo por presumir lujos”, dijo Nodal en Twitter.

“Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. Es novedad?“, añadió el joven, en referencia a la inseguridad que se vive en México.

Recientemente ha llamado la atención que entre los lujos del famoso cantante regional se encuentra una camioneta Cadillac Escalade Sport valuada en 100 mil dólares.

Esta información fue emitida por la página de autos de lujo Champion Motoring. La misma, compartió diversas fotografías de la camioneta de lujo que adquirió Nodal.

Sus controvertidas declaraciones

Las declaraciones previas del músico no fueron muy bien aceptadas en las redes.

“Es que es muy complicado vivir en México, es como, no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber donde vives, todo el mundo va a saber en qué carro andas”, dijo en una transmisión en Twitch.

El cantante ha sido muy criticado por su extravagante estilo de vida. (Foto: Instagram @nodal).

El joven de 23 años exprsó que en su país le daba miedo que la gente lo reconociese por su Ferrari, lo cual limitaba su privacidad pues todos sabían dónde iba.

En cambio, dijo, esto no sucede en Estados Unidos donde “la gente está más acostumbrada” a otro nivel de vida.