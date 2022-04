Christian Nodal dio un vivo en Twitch donde, sin mencionar a Belinda, hizo declaraciones al respecto su mediática ruptura. Nodal se mostró molesto cuando una de sus fans cuestionó al cantante sobre una supuesta demanda a Belinda para recuperar la lujosa joya.

“Si no sale de mi boca… ahí está la cuestión, si no sale de mis dedos, de mi boca, a mí no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie”,reflexionó de entrada el cantante.

“No quiero que me defiendan, no quiero nada de eso, lo único que no quiero es que caigan en esas pendej$%&#, ignoren todos los malos comentarios, si alguien dice algo malo ignoren, no pasa nada, la vida sigue, están pasando muchas bendiciones, hay mucha luz, hay mucha energía bonita como para estarse enfermando con cosas negativas”, agregó a sus dichos.

Su marcha de México

Nodal respondió más preguntas de sus fans. Uno de ellos cuestionó al cantante sobre su residencia en el país: “¿No vas a vivir en México?”, escribió.

El cantante, se sinceró sobre varios aspectos polémicos de su vida privada. (Foto: ElCuartoOscuro).

El intérprete respondió que la situación en territorio mexicano le parecía difícil: “Es muy complicado vivir en México…. no puedes tener nada a gusto”, dijo.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, agregó.

Entre sus declaraciones, Nodal afirmó que estas situaciones no suceden en Estados Unidos, pues la gente está “acostumbrada” a ver a otras personas con ese nivel de vida.

Sumado a eso, el exnovio de Belinda, ya compró una camioneta de lujo en la localidad. Así lo dio a conocer la agencia Champion Motoring, ubicada en San Diego, California. Fue en Instagram donde la concesionaria destapó que Nodal adquirió un Cadillac Escalade Sport en color negro con interiores de piel.El cantante también se dejó ver con este automóvil hace unos días circulando en Hollywood.