Christian Nodal muestra cada vez más su lado vulnerable y cercano. En su más reciente concierto en Colombia el intérprete de “Botella tras botella” volvió a dar de qué hablar al no poder contener su emoción. Nodal se dirigió a sus fans para contar cómo se encuentra emocionalmente. Primero agradeció al público asistente al concierto realizado en Montería, Córdoba, por el recibimiento que le dieron. Sin embargo, confesó que antes de salir al escenario tenía miedo de que los colombianos estuvieran enojados con él por “las cosas que se llegan a decir en los medios”. Incluso, citó que la prensa “no lo quiere”.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano, mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo sin poder contener las lágrimas. El cantante también expresó que no se considera un ejemplo para nadie, ya que al igual que toda la gente comete errores, sin embargo él está expuesto todo el tiempo.

Christian Nodal se quebró en pleno concierto.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó emocionado.

Sus últimas polémicas

Estas palabras vienen después de que Christian Nodal iniciase un concierto con varios minutos de retraso. Este hecho, habría provocado que algunas personas del público se mostraran molestas cuando el cantante sonorense al fin dio inicio a su show. En algunos videos que circulan en las redes sociales se puede observar que le arrojaban desde las primeras filas de la parte lateral del escenario lo que parecen ser cubos de hielo. Por ello, visiblemente molesto, Nodal exigió que se vayan quienes lo agredieron y les fuese devuelto el costo de su boleto.

“Sácalos a la ching*da y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, se le escucha decir al cantante de Aquí abajo en uno de los videos de la presentación que circulan en las redes. Posteriormente, el ganador del Latin Grammy continuó con su presentación y agradeció a sus fans que lo apoyaron.