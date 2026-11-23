Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, informó en sus redes sociales sobre una pausa que tomará de los escenarios de su país.

Tras su concierto en Mérida, Yucatán, el artista publicó: “Me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México hasta nuevo aviso”.

Imagen del comunicado del artista

Finalmente, Christian Nodal se despidió con un “Gracias por tanto, los amo”. Sus seguidores respondieron a la publicación con mensajes de apoyo hacia el cantante.

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