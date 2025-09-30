El cantante mexicano Christian Nodal, de 26 años, se sinceró sobre su lucha con la ansiedad durante su participación en el programa colombiano La Red. El artista confesó que en el pasado se enfocaba únicamente en trabajar, ignorando señales de su bienestar: “Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas”.

Nodal afirmó que la vida misma le provoca ansiedad, pero que ya no deja que las críticas en redes sociales lo afecten: “Lo tomo como lo que es: son ganas de hablar o joder”.

El padre de Inti, de 2 años, reveló que buscó ayuda profesional: “Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida. Tengo bien claro que en esta vida venimos a conocernos, a ser felices”.