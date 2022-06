En una entrevista con Variety en el estreno de la alfombra roja de Thor: Love and Thunder el jueves por la noche, el actor de Marvel, de 38 años, dijo en broma que ver la escena que mostraba su trasero como el Dios del Trueno en la película era “un sueño” suyo. “Bueno, tuve [mi trasero] en Rush hace muchos años, pero en una película de Marvel, era una pantalla muy grande, era un par de mejillas muy grandes. No sé, lo he visto antes. Lo que sea“, explicó Chris sobre su reacción inicial al verse desnudo.

Cuando se le preguntó si “hizo muchas sentadillas” en preparación para la película de acción intensa y el momento adicional de desnudez, Hemsworth reveló que “hizo mucho de todo“. “Esa escena tardó 10 años en hacerse, un sueño mío. La primera vez que interpreté a Thor, me quité la camisa y pensé: ‘Sabes lo que va a endulzar esto…’ Dentro de una década, todo va a salir“, dijo.

Hemsworth reveló la semana pasada que estaba “un poco decepcionado” por su actuación anterior interpretando al superhéroe en su película secuela, y le dijo a Vanity Fair “no creo que haya hecho crecer al personaje de ninguna manera, no creo que haya mostrado un público algo inesperado y diferente”. La idea inspiró al actor y director australiano Taika Waititi a llevar las películas en una nueva dirección.

“Cuando apareció Ragnarok, debido a mi propia frustración por lo que había hecho, y esto no se trata de ningún otro director ni de nadie, esta es mi propia actuación, realmente quería romper el molde”, dijo Hemsworth sobre la tercera entrega de la franquicia en ese momento. “Le dije esto a Taika [Waititi] y creo que la conversación que tuvimos fue: ‘Estoy realmente aburrido de Thor’. Y él dijo: ‘Sí, yo también estoy muy aburrido de Thor’, y luego decidimos no aburrirnos y cada vez que ese sentimiento entraba en juego, íbamos en una dirección diferente”, continuó.

“Simplemente desmantelamos al personaje, queríamos que fuera un poco más impredecible, queríamos que fuera un conjunto de circunstancias diferente al que había tenido antes y también que apareciera el humor”, agregó Hemsworth.