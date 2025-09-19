Uno de los accidentes más recientes ocurrió en Quepos, sobre la Carretera Costanera Sur, cuando un vehículo y una motocicleta impactaron de manera violenta, dejando a los dos tripulantes de la moto en estado crítico.

El percance ocurrió frente al cementerio de Quepos, a la entrada de la localidad de Anita, y forma parte del aumento de incidentes protagonizados por motociclistas en 2025.

La Carretera Costanera Sur, donde ocurrió el accidente, ha registrado un aumento significativo de siniestros viales durante el 2025, especialmente aquellos que involucran a motociclistas.