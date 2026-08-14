Choque triple frente a supermercado provoca grandes presas

Una colisión entre tres vehículos livianos provoca importantes presas este viernes en Heredia, específicamente en la ruta hacia Barva.

El accidente ocurrió 100 metros al sur de la esquina suroeste del Auto Mercado, un punto que registra afectación en la circulación debido al choque.

Accidente genera congestión en la zona

El choque triple en Heredia complica el tránsito en una de las rutas utilizadas por conductores que se desplazan entre diferentes sectores de la provincia.

La situación provoca que los vehículos avancen con mayor lentitud en las cercanías del lugar donde ocurrió el accidente.

Por esta razón, quienes tengan que transitar por el sector deben tomar precauciones y considerar posibles retrasos en su recorrido.

Por el momento, no se reportan personas heridas ni sobre las causas que provocaron la colisión.

Los conductores que circulen por este sector de Heredia deben reducir la velocidad y mantener la atención sobre las condiciones de la carretera.

Se recomienda, además, valorar rutas alternas si el destino lo permite, debido a las grandes presas provocadas por el accidente.

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