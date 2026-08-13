Videos: Así ocurrió choque entre bus y tres carros que colapsó carreteras

Videos difundidos en redes sociales, captados por otros conductores y una cámara de seguridad, muestran el momento en que un autobús chocó contra tres vehículos en una de las principales carreteras de Santo Domingo de Heredia.

La colisión ocurrió la tarde del miércoles 12 de agosto, alrededor de las 2:51 p. m., en las cercanías de McDonald’s, aproximadamente 100 metros hacia Tibás.

¿Cuántas personas resultaron afectadas en el choque?

La Cruz Roja atendió a seis pacientes tras el accidente. Una persona se trasladó en condición urgente, mientras que otras tres se clasificaron en condición verde.

Además, dos personas rechazaron la atención y el traslado por parte de los socorristas.

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