Video muestra brutal choque de carro deportivo desde otro ángulo

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un nuevo video, captado por una cámara de seguridad desde otro ángulo, muestra el violento accidente en el que un mustang y otros vehículos estuvieron involucrados en la radial de Lindora, en Santa Ana.

Las imágenes muestran el momento en que el Ford Mustang morado, por razones que no han sido determinadas, pierde el control e impacta contra varios vehículos que circulaban en el carril contrario.

Seis personas fueron valoradas

Tras el accidente, los cuerpos de emergencia valoraron a seis personas: cinco adultos y un menor de edad.

Ninguno de los pacientes requirió ser trasladado a un centro médico.

Mustang terminó con importantes daños

El vehículo deportivo, un Ford Mustang de color morado, sufrió importantes daños en su estructura producto del fuerte impacto.

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El video permite observar desde otro ángulo la magnitud del choque y la forma en que el vehículo terminó involucrado en la colisión.