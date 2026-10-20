Choque múltiple deja a una persona prensada frente a hotel

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un choque múltiple entre dos vehículos tipo 4×4 y una motocicleta movilizó a los cuerpos de emergencia este martes en el sector de Don Bosco, en San José, frente al reconocido hotel Grano de Oro.

Según el reporte de los equipos de emergencia, el accidente dejó al motociclista bajo atención médica y a una persona prensada dentro de uno de los vehículos involucrados.

Rescatistas trabajan para liberar a una persona

Los cuerpos de emergencia desplazaron recursos hasta el lugar de la colisión para atender a los afectados y realizar las labores de rescate.

Personal paramédico de una empresa privada trasladó al motociclista a un centro médico. Hasta el momento, la información disponible no precisa su condición de salud ni la gravedad de las lesiones que sufrió.

Mientras tanto, los rescatistas trabajan para extraer a la persona que quedó prensada dentro de uno de los vehículos 4×4. Las autoridades aún deben determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

Accidente ocurrió frente al hotel Grano de Oro

La colisión ocurrió en Don Bosco, en la capital costarricense, frente al hotel Grano de Oro, un punto de referencia para ubicar el incidente.

Se recomienda a los conductores que transitan por el sector mantenerse atentos a la presencia de unidades de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades.

La información se mantiene en desarrollo, a la espera de nuevos detalles sobre las personas afectadas y las causas del accidente.

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