Choque múltiple colapsa la General Cañas

Un accidente múltiple entre un camión, una motocicleta y un vehículo liviano genera importantes presas sobre la autopista General Cañas, frente al Hospital México, en La Uruca, sentido hacia San José.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los reportes preliminares, el choque provoca largas filas de vehículos y un tránsito extremadamente lento en uno de los principales accesos a la capital.

En las imágenes del incidente se observa a la motocicleta prensada en la parte frontal del camión, lo que hace presumir un fuerte impacto.

¿Hay muertos?

Hasta el momento, la Cruz Roja Costarricense no ha informado sobre la condición de salud de las personas involucradas ni sobre la cantidad de pacientes atendidos en el sitio.

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Las autoridades trabajan en la escena mientras conductores reportan presas kilométricas en la ruta.