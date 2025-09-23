La mañana de este martes, alrededor de las 8:11 a. m., se registró un choque frontal entre dos motocicletas en Cariari de Pococí, Limón, dejando como saldo un hombre fallecido en el lugar y otro gravemente herido.

Choque ocurrió frente a un bar en ruta hacia Guápiles

De acuerdo con el informe preliminar de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos, el accidente ocurrió sobre la ruta 247, vía que conecta Cariari con Guápiles, exactamente frente al Bar Chu Molina.

Por motivos que aún están bajo investigación, ambas motos colisionaron de frente, provocando que uno de los conductores muriera de forma inmediata.

Otro motociclista fue trasladado en condición crítica

El segundo afectado fue estabilizado en el sitio por los paramédicos y trasladado de emergencia a un centro médico, donde permanece en estado delicado.