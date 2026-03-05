Un choque con desenlace fatal tuvo lugar la noche de este miércoles en la comunidad de Talamanca en Sixaola de Limón.

Un vehículo liviano y una motocicleta colisionaron en la vía, y el saldo fue un hombre adulto fallecido en la escena.

La Cruz Roja Costarricense compartió información al respecto, e indicó que, al llegar al sitio, encontraron sin signos vitales a la persona atendida.

La emergencia la atendieron con una unidad de recurso básico, alrededor de las 10:30 de la noche. Se desconocen más detalles respecto a las razones que ocasionaron el accidente.