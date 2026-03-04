Un conductor deberá asumir un millonario monto luego de protagonizar un violento choque contra la estatua de León Cortés Castro, ubicada en Parque Metropolitano La Sabana.

La colisión ocurrió la madrugada de este miércoles y quedó grabada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el vehículo circulaba, aparentemente, a alta velocidad desde el sector de Paseo Colón antes de impactar de frente contra la estructura.

Choque a alta velocidad provocó cuantiosos daños

El fuerte impacto no solo afectó el monumento dedicado al expresidente, sino que también dejó fuera de funcionamiento el sistema de semáforos en el cruce.

Debido a la avería, oficiales de tránsito debieron trasladarse al sitio para regular el paso vehicular, mientras cuadrillas técnicas iniciaban las reparaciones desde las 8 a.m.

De acuerdo con la información preliminar, los arreglos del sistema semafórico tendrían un costo cercano a los ₡15 millones.

De momento, las autoridades instalaron un sistema provisional para restablecer el servicio en los otros dispositivos, pero la reinstalación completa tardará al menos tres días.

Ministerio de Cultura valorará daños al patrimonio

El impacto también destruyó parte de la figura del monumento, generando afectaciones en la estructura patrimonial.

Ahora, el Ministerio de Cultura y Juventud deberá estimar el costo total de la reparación del monumento y ejecutar el proceso legal correspondiente para cobrar los daños al responsable.

Este monto podría aumentar considerablemente una vez que se determine el valor de la restauración artística y estructural.

Un cruce con historial de accidentes

No es la primera vez que esta estatua resulta afectada. En el año 2000, otro vehículo liviano colisionó contra el mismo monumento y generó daños importantes.

Además, en 2018, un automóvil quedó incrustado en la Rotonda de las Garantías Sociales, provocando pérdidas que ascendieron a $480.000.

El sector de La Sabana es considerado un punto de alta accidentabilidad debido a la gran cantidad de vehículos que circulan diariamente. Incluso, en años anteriores se han registrado accidentes mortales pese a contar con sistema de semáforos.