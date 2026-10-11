Choque entre tráilers y motocicleta deja un fallecido

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Un fallecido dejó uno de los más recientes accidentes de tránsito en territorio nacional, así lo confirmó la Cruz Roja Costarricense en reporte preliminar.

¿Dónde se dio el accidente que dejó un fallecido?

Se presentó en el sector de Camaronal, Palmar, Osa, Puntarenas.

¿Qué sucedió?

Se dio el choque entre tráilers y una motocicleta. A la llegada de las autoridades, atendieron un paciente masculino adulto, el cual se encontraba sin signos vitales.

¿Se sabe más detalles sobre la víctima mortal?

De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se ha referido al incidente.

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