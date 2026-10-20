Choque entre tráiler y vehículo provoca largas presas

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Una colisión entre un tráiler y un vehículo provoca largas presas en una ruta nacional. Accidente fue confirmado en la página Waze Costa Rica.

¿Dónde se presentó el choque entre tráiler y vehículo?

En la Ruta 32, específicamente en el kilómetro 21.

Imágenes del accidente que provoca largas presas

Según se puede ver en imágenes, el accidente ocurre sentido hacia San José y debido a la ubicación de ambos vehículos involucrados, el paso está denso en los dos carriles.

Conductores se deben coordinar para pasar por el sitio.

Se le pide a los conductores tomar la previsiones del caso. Información en desarrollo.

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