Choque entre tráiler y vehículo provoca largas presas

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Una colisión entre un tráiler y un vehículo provoca largas presas en una ruta nacional. Accidente fue confirmado en la página Waze Costa Rica.
En la Ruta 32, específicamente en el kilómetro 21.
Según se puede ver en imágenes, el accidente ocurre sentido hacia San José y debido a la ubicación de ambos vehículos involucrados, el paso está denso en los dos carriles.
Conductores se deben coordinar para pasar por el sitio.
Se le pide a los conductores tomar la previsiones del caso. Información en desarrollo.
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