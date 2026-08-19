Choque frontal deja dos motociclistas en condición crítica

Dos hombres adultos resultaron en condición crítica tras la colisión de dos motocicletas registrada este miércoles a las 6:06 a. m. en Jacó, Puntarenas.

Motociclistas fueron trasladados a la Clínica de Jacó

La Cruz Roja atendió la emergencia con dos unidades básicas y trasladó a ambos motociclistas en condición crítica a la Clínica de Jacó.

Accidente generó afectación vial

El percance ocurrió sobre la Ruta 34, en el sector de Jacó. Las autoridades trabajan en la atención del incidente.

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