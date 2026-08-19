Choque frontal deja dos motociclistas en condición crítica

Accidente fue atendido por la Cruz Roja.

Dos hombres adultos resultaron en condición crítica tras la colisión de dos motocicletas registrada este miércoles a las 6:06 a. m. en Jacó, Puntarenas.

Motociclistas fueron trasladados a la Clínica de Jacó

La Cruz Roja atendió la emergencia con dos unidades básicas y trasladó a ambos motociclistas en condición crítica a la Clínica de Jacó.

Accidente generó afectación vial

El percance ocurrió sobre la Ruta 34, en el sector de Jacó. Las autoridades trabajan en la atención del incidente.

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