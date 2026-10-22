Choque entre motos deja un joven muerto

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un joven murió y otro se trasladó en condición crítica a un centro médico tras la colisión entre dos motocicletas, la noche de este miércoles en Paquera, Puntarenas.

La emergencia se atendió por la Cruz Roja Costarricense a las 9:21 p. m.

Uno de los motociclistas se declaró sin vida

Según el reporte de la Cruz Roja, los afectados son dos hombres jóvenes, de entre 18 y 20 años.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a uno de ellos sin signos vitales, mientras que el segundo se trasladó en condición crítica a la Clínica de Paquera.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.