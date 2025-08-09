Un motociclista identificado con el apellido Loaiza, de 21 años, falleció la madrugada de este sábado luego de colisionar contra un vehículo en Cartago.

El accidente ocurrió minutos antes de las 3:00 a.m., cuando el joven viajaba de Curridabat hacia la Vieja Metrópoli. Según testigos y autoridades, el motociclista irrespetó la luz roja de un semáforo y chocó a gran velocidad contra el costado del conductor de un automóvil que cruzaba la intersección.

El impacto fue tan fuerte que la motocicleta quedó completamente destruida en la parte frontal y el conductor salió expulsado, antes de caer nuevamente sobre el asfalto. Pese a la rápida llegada de la Cruz Roja, se declaró su fallecimiento en el sitio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo. El conductor del automóvil resultó ileso, aunque en estado de shock por lo ocurrido.

En las últimas 12 horas se registraron cuatro muertes en accidentes de tránsito en distintas partes del país.