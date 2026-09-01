Choque frontal entre dos motocicletas termina en tragedia

Dos motociclistas fallecieron luego de un violento choque ocurrido en Pedregal de Nicoya, sobre la ruta nacional 21, carretera hacia Mansión.

Invación de carril contrario

Según la información preliminar, uno de los conductores habría invadido el carril contrario y terminó impactando de frente contra otra motocicleta que circulaba en sentido opuesto.

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Ambos murieron en el sitio

La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de los dos conductores, identificados como Víctor Hugo Fajardo Juárez, de 38 años, y Yeudi Rodolfo Rosales Fernández, de 22 años.

El accidente ocurrió cerca de las 10 de la noche y generó gran dolor entre los familiares de las víctimas.

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