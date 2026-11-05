Choque entre motocicleta y vehículo deja a adulto y a menor de 14 años en condición grave

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano dejó a dos personas heridas la noche de este jueves en Quepos, Puntarenas, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue reportado a las 8:27 p. m., momento en que se despacharon recursos de emergencia para atender a los afectados. Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a dos hombres que requerían valoración médica.

Entre los pacientes se encontraba un menor de 14 años, quien presentaba lesiones que ameritaron su traslado en condición urgente al Hospital de Quepos. Además, un hombre adulto sufrió múltiples lesiones y fue reportado en condición crítica.

Ambos pacientes fueron movilizados al centro médico para recibir atención especializada, debido a las condiciones en las que se encontraban tras el impacto.

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Para atender la emergencia, la Cruz Roja Costarricense desplazó dos unidades básicas al lugar del accidente.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.