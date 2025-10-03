Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes a las 12:44pm en Río Claro de Turrialba, Cartago, donde una motocicleta y un vehículo liviano colisionaron fuertemente.

De acuerdo con la información preliminar, el motociclista, un hombre cuya identidad aún no trasciende, falleció en la escena debido al impacto.

La Fuerza Pública mantiene custodiado el sitio, mientras se espera la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Este caso se encuentra en noticia en desarrollo.