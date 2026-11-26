Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El choque entre dos vehículos en horas de la mañana de este 26 de noviembre provoca largas presas en la autopista General Cañas.

¿En dónde se dio el accidente?

Específicamente después del puente Alfredo González Flores, sentido hacia San José.

Imágenes del choque en la General Cañas

Como se puede ver en una imagen, la colisión se da entre dos vehículos.

El paso es denso en el sitio. Piden a los conductores tomar las prevenciones del caso.

Información en desarrollo.

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