Uno de los choques más fuertes de la madrugada ocurrió en La Garita de Alajuela, donde murió un conductor de alrededor de 30 años.

El accidente se registró cerca del cruce de Manolos, en la carretera Bernardo Soto, a eso de la una de la mañana.

En el sitio colisionaron dos vehículos. Uno de ellos quedó volcado y en su interior el conductor quedó prensado, sin signos vitales, según indicaron las autoridades a cargo. En el segundo viajaban un hombre y una mujer, que resultaron heridos.

Bomberos realizó la extracción con equipo hidráulico, mientras que la Cruz Roja estabilizó a los heridos para trasladarlos al hospital San Vicente de Paúl y al hospital México. Ambos se trasladaron en condición delicada.

Las autoridades investigan las causas de la colisión.