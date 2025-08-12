Investigadores de la Administración Federal de Aviación (FAA), analizan fallas técnicas o humanas tras el choque en Montana entre una avioneta operada por piloto comercial y una nave estacionada, cuyo incendio se extendió a pastizales según reportes de la policía aeroportuaria.

Los cuatro ocupantes, incluido el comandante, presentaron lesiones leves gracias al rápido operativo de bomberos y paramédicos certificados.

Autoridades confirmaron que las llamas fueron controladas antes de afectar hangares cercanos.