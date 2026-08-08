Choque en carretera deja dos víctimas en condición crítica

Cruz roja reporta otros dos pacientes en la escena

La Cruz Roja Costarricense reportó un choque entre dos motocicletas con cuatro víctimas en Guanacaste.

Según la información preliminar, dos de las personas quedaron en condición crítica, una en condición urgente y la última se encontraba estable.

Cuerpos de emergencia trasladaron a los heridos al Hospital de La Anexión.

El choque ocurrió a eso de las 9:39 p. m. de este viernes 7 de agosto, en La Cuesta, Nicoya, Guanacaste.

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Por: Camila Rosales Méndez

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