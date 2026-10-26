Choque en carretera deja cinco personas gravemente heridas

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un choque entre dos vehículos livianos ocurrido durante la madrugada de este lunes en Aguas Zarcas, San Carlos.

Según indicó el cuerpo de emergencias, tras el impacto trasladaron a cinco pacientes a la Clínica de Aguas Zarcas, cuatro en condición urgente y uno en estado crítico.

El choque ocurrió a eso de la 1:50 a. m. de este lunes 26 de octubre, en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

De momento, no se ha informado sobre la identidad de las personas heridas ni hay actualizaciones sobre su estado de salud.

Por: Camila Rosales Méndez

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